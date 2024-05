Concurso público do Banco Central é adiado por causa das chuvas no Rio Grande do Sul A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8) após uma reunião com a Cebraspe

Nova data ainda não foi decidida (Divulgação/MEC - Arquivo/Divulgação/MEC - Arquivo)

O Banco Central optou por adiar a realização do concurso público para 100 vagas, previsto inicialmente para o dia 19 de maio, devido às chuvas que afetam o Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (8) após uma reunião com a Cebraspe, empresa responsável pela organização da prova.

“Ainda não há uma definição sobre a nova data para a realização do concurso. Será necessário aguardar a normalização das condições em Porto Alegre, local onde as provas serão aplicadas”, explicou em nota.

No Rio Grande do Sul, há 1.100 inscritos, o que representa cerca de 3% do total de mais de 38 mil candidatos. O adiamento não acarretará nenhum impacto financeiro para o Banco Central.

Situação no Rio Grande do Sul

As inundações no Rio Grande do Sul, que começaram no início de maio, provocaram até esta quarta-feira (8) prejuízo de R$ 6,3 bilhões, diz a CNM (Confederação Nacional de Municípios). Segundo o levantamento da entidade, mais da metade desse valor — R$ 3,4 bilhões — corresponde a danos a residências. “Até o momento, foram registrados impactos em 61,4 mil habitações, das quais 55,2 estão danificadas e 6,2 mil destruídas”, afirma a CNM, em nota.

Na economia, os principais setores afetados foram a agricultura, que tem perda estimada de R$ 594,6 milhões; a pecuária, com prejuízos de R$ 147,7 milhões; e a indústria, com baixa de R$ 183,3 milhões. Comércios locais tiveram ao menos R$ 38,5 milhões de prejuízo e, o setor de serviços, R$ 58,2 milhões.