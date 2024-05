Conselho de Ética da Câmara analisa cassação de Chiquinho Brazão nesta quarta

Alto contraste

Brazão foi preso em 24 de março deste ano (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 31.5.2023)

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve analisar o pedido de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) nesta quarta-feira (15). O parlamentar é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro em 2018.

A análise será conduzida com base no relatório elaborado pela deputada Jack Rocha (PT), que defende a perda do mandato do parlamentar. Brazão foi preso em 24 de março deste ano, sob acusação de envolvimento no crime, em uma operação autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

Em 10 de abril, por uma votação de 277 a favor e 129 contra, a Câmara decidiu manter a prisão do deputado. No mesmo dia, o Conselho de Ética instaurou um processo contra Brazão, após pedido do Psol.

Durante uma sessão do Conselho de Ética, realizada no final de abril, o deputado fez um pronunciamento por videoconferência, declarando-se inocente. Diretamente da prisão, ele também expressou sua esperança por uma “retratação” dos deputados que o acusam pelo assassinato da vereadora.

Na semana passada, a PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou uma denúncia contra Chiquinho Brazão e seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, além do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa. Todos foram apontados pela Polícia Federal como responsáveis por ordenar, planejar e obstruir as investigações relacionadas ao assassinato da vereadora e de seu motorista. Atualmente, os três permanecem detidos.