Brasília

Deputado confunde Haddad com Paulo Guedes em comissão na Câmara Filipe Barros usou nome do ministro da Economia de Bolsonaro em sessão com o atual ministro da Fazenda

Haddad: Rovena Rosa / Agência Brasil Guedes: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (22), o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) chamou o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de Paulo Guedes, que foi ministro da Economia no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Então, ministro Paulo Guedes”, confundiu-se o parlamentar. “Poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, estaríamos bem melhor”, emendou. O deputado aproveitou o próprio lapso para fazer críticas à atuação de Haddad à frente do Ministério da Fazenda.

“Se fosse o Paulo Guedes, isso não estaria acontecendo, podem ter certeza. O pobre está passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos, chegando. O governo só está pensando em aumentar impostos para pagar a conta, que está cada vez mais cara”, afirmou o deputado.

Barros disse ainda que “pelo bem do Brasil, Haddad deveria voltar para os livros e deixar de fazer política”. O parlamentar também criticou o atual ministro por supostamente “maquiar os dados” sobre o cenário financeiro do país. “Nós estamos vendo uma crise econômica chegar até nós nos próximos meses. Número não mente”, disse o parlamentar.

Haddad rebateu as afirmações do deputado e respondeu que a atual gestão herdou precatórios da gestão de Bolsonaro. “Só tiveram dois presidentes que deram calote: Collor e Bolsonaro. Aí vem o presidente e paga o calote, ‘ah, olha o déficit que o presidente Lula fez’. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir a paternidade, faz o exame de DNA que vai saber quem deu calote. Eu não quero polarizar com o senhor, não vim para cá para isso, vim para restabelecer a verdade”, disse o ministro Fernando Haddad.