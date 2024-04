Deputado distrital Pepa recebe alta hospitalar e aguarda resultado de exames em casa Parlamentar foi internado na UTI de um hospital particular nesta segunda após passar mal durante agenda

Alto contraste

A+

A-

Jornal de Brasília - Cidades_https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/deputado-pepa-passa-mal-e-e-internado-na-uti/

O deputado distrital Pepa (PP) recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (16) após passar mal e ser internado na UTI. O parlamentar foi atendido devido a um mal-estar durante um compromisso externo na manhã de segunda-feira (15). Inicialmente ele foi levado ao hospital de Planaltina, mas após atendimento, recebeu transferência para a UTI de um hospital particular do DF.

Em nota, a assessoria do deputado disse que ele realizou exames e vai aguardar pelos resultados em casa. Detalhes do atendimento e do boletim médico não foram divulgados.

Leia abaixo a nota oficial da assessoria:

“O deputado distrital Pepa (PP) recebeu alta hospitalar após realizar exames e agora aguardará os resultados em sua residência. Ele foi internado devido a um mal-estar ocorrido durante um compromisso externo na manhã de segunda-feira (15)”.