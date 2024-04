Derrubada de floresta em terras indígenas na região amazônica é a menor em seis anos

Alto contraste

Dados ambientais foram divulgados pelo Imazon (Divulgação/Conselho Indígena de Roraima - Arquivo)

A derrubada de floresta em terras indígenas na região amazônica reduziu 42% entre agosto de 2023 e março de 2024, período conhecido como o calendário do desmatamento . A diminuição representa o menor índice de destruição registrado dentro desses territórios desde 2018, segundo dados divulgados pelo Imazon (Instituto do Homem e do Meio Ambiente na Amazônia).

O levantamento foi divulgado nessa quarta-feira (17), antevéspera do Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril. De acordo com a análise do Imazon, a queda no desmatamento foi ainda mais expressiva, atingindo 89%, ao passar de 3,77 km² em março de 2023 para 0,42 km² no mesmo mês deste ano.

O instituto elaborou um ranking das sete terras indígenas mais afetadas pelo desmatamento em março de 2024. Roraima desponta como o estado com o maior número desses territórios devastados, mantendo uma tendência preocupante que vem sendo observada desde o início do ano.

Por outro lado, destaca-se a terra indígena Apyterewa, localizada no Pará, que, após quatro anos consecutivos como a mais desmatada na Amazônia, não figura mais entre as áreas mais impactadas. Habitada pelo povo Parakanã, a Apyterewa registrou uma redução notável na destruição de florestas, totalizando 324 km², equivalente a uma área maior que a cidade de Fortaleza (CE), ou cerca de 32.400 campos de futebol.

A pesquisadora do Imazon Larissa Amorim destaca que a diminuição do desmatamento nessa terra indígena pode estar associada às operações de retirada de não-indígenas que ocupavam ilegalmente a área.

”A Apyterewa já está há quatro meses seguidos sem aparecer no nosso ranking das dez terras indígenas mais desmatadas”, destaca Larissa.

Apesar das melhorias observadas nas terras indígenas, o desafio da conservação ambiental persiste. O desmatamento acumulado em toda a Amazônia Legal entre agosto de 2023 e março de 2024 foi de 1.948 km², o menor número da série histórica desde 2018. No entanto, essa quantidade ainda representa uma área maior que a cidade de São Paulo.

O mês de março marcou o 12º mês consecutivo de queda na perda florestal, registrando 124 km² desmatados, o que representa uma diminuição de 64% em relação ao mesmo período de 2023.