DF celebra dia do Rock Brasiliense com sessão solene e atividades culturais na próxima quarta-feira É a primeira vez do evento após inclusão da data no calendário oficial do DF; programação terá sessão solene da CLDF

Data foi incluída no calendário oficial do DF (Reprodução/Instagram)

O Distrito Federal celebra na próxima quarta-feira (27) o dia oficial do Rock Brasiliense com programação no Espaço Cultural Renato Russo. O evento começa às 18h e contará com sessão solene, atrações musicais e exposições. A data foi incluída no caléndario oficial do DF em homengem ao aniversário de Renato Russo, ex-vocalista da banda Legião Urbana.

“Temos um legado fantástico, precisamos valorizá-lo e nos orgulharmos sempre. Essa é uma construção que teve início com o reconhecimento do rock como patrimônio imaterial, outra lei minha. Agora, temos a nossa data, e vamos ajudar na construção do museu do rock do Brasil aqui, em nossa capital federal”, afirma o deputado Distrital, Ricardo Vale (PT).

A celebração contará com exposições de curadorias de Jailson Dantas e Dom Macarius. O objetivo é trazer uma pequena amostra com material físico, LPs de vinil e fotografias que ilustram a história do gênero na cidade. Os shows ficarão por conta de cinco bandas autorais do DF.

Renato Russo receberá homenagem surpresa Renato Russo receberá homenagem surpresa (Renato Mendonça - Arquivo Pessoal )

A sessão solene ocorre depois das apresentações musicais no auditório Marco Antônio. Os participantes contarão com uma surpresa durante a sessão, uma homenagem à obra de Renato Russo.

Serviço

Atividades culturais Local: Espaço Renato Russo - 508 Sul Horário: A partir das 18h

Sessão Solene pelo Dia do Rock Brasiliense

Horário: 20h

*Sob supervisão de Fausto Carneiro