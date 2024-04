GDF vacina 4.400 crianças e adolescentes contra dengue e zera estoque perto de vencer

Alto contraste

Mais de 65 mil pessoas foram imunizadas no DF (Tony Oliveira/Tony Oliveira/ Agência Brasília - Arquivo)

O governo do DF vacinou 4,4 mil crianças e adolescentes de 6 a 16 anos contra dengue e encerrou o estoque de doses com vencimento previsto para 30 de abril. A ampliação do público da vacina foi autorizada pelo Ministério da Saúde apenas para os imunizantes prestes a perder a validade . No DF, todas as doses foram distribuídas nos dias 18 e 19, a maioria para crianças de 6 a 9 anos.

O lote atual do imunizante Qdenga tem validade prevista para janeiro de 2025, por isso a vacinação contra dengue volta a ser apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

De acordo com o painel InfoSaúde da SES (Secretaria de Saúde), 65 mil pessoas foram imunizadas no DF, incluindo rede pública e privada. No SUS, 45 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos receberam a vacina.

A gerente da Rede de Frio da SES, Tereza Luiza Pereira, afirma que o estoque acabou rapidamente por ser limitado. “Embora tenhamos observado uma boa adesão da faixa etária de 6 a 16 anos, é importante ressaltar que a ampliação só foi possível devido à baixa procura da faixa etária de 10 a 14 anos, faixa essa recomendada pelo Ministério da Saúde.”

Dengue no DF

Até a última terça-feira (16), a capital registrou 270 mortes causadas pela dengue e outras 48 estão sendo investigadas. Esse número representa quase 20% das mortes no Brasil pela doença. O DF é a unidade da federação com o segundo maior número de óbitos de dengue, atrás apenas de São Paulo.

São 224.935 casos prováveis da doença, com 8.027 apresentando sinais de alarme, como dores abdominais, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico) e sangramento de mucosa, entre outros.

O DF tem 14 vezes mais mortes registradas neste ano do que em 2023. Só em dezembro foram 11. Esse número apresentou uma leve queda no mês seguinte, quando foram confirmados seis óbitos, mas voltou a subir para 72 em fevereiro e para 127 em março. Confira no infográfico abaixo.

Ceilândia segue como a região administrativa com o maior número de casos absolutos (29.103). Samambaia (13.349), Santa Maria (12.786), Taguatinga (10.902) e Sol Nascente/Pôr do Sol (8.913) aparecem em seguida. As cinco regiões concentram 34% dos casos prováveis de todo o DF.

Quando se trata de taxa de incidência, Brazlândia aparece em primeiro. São 13.483,35 casos de dengue por 100 mil habitantes. Estrutural (9.925,78) e Santa Maria (9.643,84) vêm a seguir.

A maioria dos pacientes de dengue é mulher (54%), e a faixa etária com mais casos da doença é de 20 a 29 anos, seguida por 40 a 49 anos e 30 a 39.