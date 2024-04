Saúde do Distrito Federal libera vacina da dengue para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos Faixa etária será atendida com doses remanescentes ainda disponíveis, conforme orientação do Ministério da Saúde

Ampliação é para impedir vencimento de doses (Ualisson Noronha/Agência Brasília/Ualisson Noronha/Agência Brasília)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal liberou a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A faixa etária será atendida com doses remanescentes ainda disponíveis, conforme orientações do Ministério de Saúde. A vacinação já está disponível a partir desta quinta-feira (18) e é aplicada em duas doses, com intervalo de 90 dias. Podem se vacinar crianças e adolescentes que não tenham sido diagnosticadas com dengue; quem teve a doença deve esperar no mínimo seis meses para começar o esquema vacinal.

A expansão da faixa etária será válida até o fim do estoque de vacinas contra dengue ainda disponíveis na rede. Conforme a pasta, há cerca de 2,8 mil doses disponíveis. A medida é uma ação para impedir o vencimento das doses no estoque, previsto para o dia 30 deste mês.

A orientação é comparecer a um dos locais de atendimento com identidade e a caderneta de vacinação. A campanha de vacinação foi iniciado na rede pública em 9 de fevereiro e já foram aplicadas 54,2 mil doses, cerca de 92% do total distribuídos. Antes, a vacinação era voltada exclusivamente para a faixa etária de 10 a 14 anos (veja onde se vacinar).

Casos de dengue

Em menos de quatro meses, o Brasil registrou mais que o dobro de casos prováveis de dengue do que todo o ano passado. Foram ao todo, 3.310.484 registros segundo a atualização do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, contra 1.649.144 casos prováveis em todo o ano de 2023.

O Ministério da Saúde aponta também 1.457 mortes confirmadas como sendo causadas por dengue e outras 1.929 estão sendo investigadas. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, disse que, no “pior dos cenários”, os casos de dengue do país devem chegar a 4,2 milhões.