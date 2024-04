Campus Party Brasília começa nesta quarta (27) no Estádio Mané Garrincha Expectativa é que evento receba cerca de 100 mil visitantes na área open e mais de 2 mil participantes acampados no local

A 6ª edição da Campus Party Brasília começa nesta quarta-feira (27), no Estádio Nacional Mané Garrincha, e irá até domingo (31). A abertura oficial do evento está marcada para as 19h. Nesta edição, o evento homenageia 50 anos do Planetário de Brasília Luiz Cruls, com o tema To infinity and beyond (Ao infinito e além). Expectativa é que evento receba cerca de 100 mil visitantes na área open e mais de 2 mil participantes acampados no local.

O espaço é dividido em três áreas: Arena, Camping e Open Campus. A primeira tem o palco principal com conferencistas de destaque, realização de maratonas de programação de computadores e desafios diversos. O segundo é o local de acampamento dos pagantes, os chamados campuseiros. O terceiro é gratuito e aberto ao público.

Algumas atividades serão transmitidas ao vivo no canal do Campus Party Brasil no Youtube.

Para garantir os ingressos, basta acessar o site do evento. A entrada gratuita dará acesso, durante todos os dias da Campus Party, à circulação pela arena e pela área Open, além do uso de bancadas, participação em palestras, workshops e outras atividades.

