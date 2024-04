Comerciantes montam logística para atender a procura por pescados durante o feriado da Semana Santa

Alto contraste

Com a Semana Santa nas proximidades do calendário, o brasileiro segue se preparando para data. Consequentemente, há um aumento na procura dos pescados em todo o Distrito Federal, um mercado também abastecido pela produção local.

Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) apontam que os moradores da capital federal consomem cerca de 50 mil toneladas de peixe por ano. Para suprir parte dessa demanda, há 919 produtores de pescado no DF, com cerca de 81 hectares para a criação de alevinos.

Em 2023 a produção de peixes ultrapassou 2 mil toneladas no DF, um número maior que o registrado em 2022, que foi em torno de 1.800 toneladas.

