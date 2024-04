Competição usa ingrediente produzido com impressora 3D para desafiar chefes Competidores do printer chef tem uma hora para escolher os ingredientes que harmonizem com uma batata impressa

Uma competição usa ingrediente produzido com impressora 3D para desafiar chefes de cozinha. Durante a Campus Party, que acontece no Mané Garrincha, o evento chamou atenção dos visitantes. Os competidores da segunda edição do printer chef tem uma hora para escolher os ingredientes que harmonizem com uma batata impressa. Segundo os fabricantes da impressora, é possível obter alimentos personalizados, tanto em textura, sabor, forma e teor nutricional.