Equipe feminina de remo do DF espera arrecadar R$ 120 mil para competir no Havaí Remadoras disputam Campeonato Mundial na modalidade Va'a em agosto, na categoria Open Feminina, na prova de V6 1.500m

Alto contraste

A+

A-

Campeonato mundial acontece no Havaí, em agosto Campeonato mundial acontece no Havaí, em agosto (Reprodução/Divulgação - Arquivo)

A equipe feminina de canoa polinésia da Escola Remo Brasília se classificou para representar o Brasil no campeonato mundial da categoria, no Havaí, em agosto deste ano. As atletas disputam a modalidade, também conhecida como va'a, na prova de "V6 1.500 metros". A estimativa é de que os custos principais, que incluem visto, passagens aéreas, hospedagens e inscrição, fiquem em torno de R$ 120 mil.

A equipe é composta por seis atletas e criou o Projeto Apoena com o objetivo de arrecadar fundos para a competição. O projeto leva o mesmo nome da equipe e significa "aquele que vê e vai mais longe".

O time é formado pelas atletas Karina longo, Flávia Gabriela, Luciana Sampaio, Luciana Medeiros, Priscilla Paola e Renata Giglio. Elas são orientadas pela técnica Vanessa Soares, conhecida por diversos títulos em importantes competições de Va'a.

Segundo as remadoras, o retorno do patrocínio na equipe vai ser por divulgação da marca da empresa e retorno institucionais positivos. "Também contamos com a ajuda e colaboração de todos os amigos, apoiadores e entusiastas para viabilizarmos nossa participação no campeonato e representarmos o Brasil lá fora. Sonho que se sonha junto é realidade, e nós acreditamos nisso", afirma a remadora Renata Giglio.