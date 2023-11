Brasília mantém voos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Medida que limitava a operação do aeroporto foi revogada nesta quinta-feira pelo ministro Silvio Costa Filho Brasília mantém voos para o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, revogou nesta quinta-feira (9) a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil (Anac) que limitava a operação do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 km, o que excluiria o Distrito Federal. Com a revogação, voos entre o Santos Dumont e o Aeroporto de Brasília continuarão sendo possíveis.

A resolução foi assinada no começo de agosto deste ano e passaria a valer em 2 de janeiro de 2024

"A limitação dos voos para o Santos Dumont estava prejudicando essa importante ligação entre Brasília e o Rio de Janeiro. A revogação vem em boa hora, o ministro Silvio Costa teve sensibilidade em atender o nosso pedido e quem ganha é a população", comemorou o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

A revogação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Com a decisão, o aeroporto Santos Dumont não terá restrição de destinos, mas sim um limite de 6,5 milhões de passageiros por ano, medida que passará a vigorar a partir de janeiro.

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, disse que a capital federal deve continuar como um ponto de conexão importante entre aeroportos nacionais e internacionais. "O Aeroporto de Brasília é uma parada estratégica pela sua centralidade", afirma.

O Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek é único terminal brasileiro com voos para os 26 estados e duas pistas operando simultaneamente, permitindo a conexão de milhões de passageiros aos mais diferentes destinos nacionais e internacionais.

Dados divulgados pelo Ministério do Turismo mostram que, de janeiro a setembro deste ano, chegaram a Brasília 35.418 turistas de fora do país, sendo 12.771 da América do Norte (36,06%) e 10.449 da Europa (29,5%). Este número é 89,76% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando houve um total de 18.665 turistas internacionais.