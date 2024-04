Esplanada dos Ministérios fica fechada nesta quinta devido à manifestação indígena

Alto contraste

Marcha está prevista para às 15h (Valter Campanato/Agência Brasil./Valter Campanato/Agência Brasil.)

A Esplanada dos Ministérios estará fechada nesta quinta-feira (25), durante todo o dia, devido à marcha indígena prevista para começar às 15h, saindo do Eixo Ibero-Americano para o Eixo Monumental. A marcha reúne representantes de cerca de 200 povos do Brasil, que estão acampados no centro da capital do país desde segunda-feira (22), reivindicando demarcação de terras e o fim da violência nos territórios. O bloqueio das vias de acesso começou às 23h59 desta quarta, nas vias S1 e N1, entre o buraco do tatu, na L2 Sul e Norte, e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar.

A reabertura das vias está prevista para acontecer durante a noite, após dispersão do público e avaliação das autoridades de trânsito. Com os bloqueios, a Secretaria de Segurança Pública do DF recomenda que os motoristas circulem pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2, que ficam atrás dos ministérios. Os estacionamentos dos prédios ministeriais também serão fechados. Aos servidores que trabalham na região, a pasta recomenda os demais bolsões de estacionamento, como o dos setores de Autarquia Norte e Sul.

Segundo a pasta, toda a região da Esplanada será monitorada com drones, imagens de câmeras e também informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília. Também haverá reforço de policiamento na região, com equipes da PM e do Detran.

Entenda

Os grupos de indígenas começaram a chegar em Brasília nesta segunda-feira (22). O 20º Acampamento Terra livre, maior evento de mobilização indígena do Brasil, fica na capital até sexta, quando há expectativa de representantes do grupo se encontrarem com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para falar sobre a cota de candidaturas indígenas nas eleições.

Uma das principais reivindicações da Marcha são o fim da violência nos territórios, demarcação de terras e os direitos dos indígenas.