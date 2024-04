Ibaneis Rocha assina nomeação de 220 novos servidores para o Distrito Federal

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis também anunciou a convocação de mais 50 servidores (Tony Oliveira / Agência Brasília/Tony Oliveira / Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha assinou nesta quarta-feira (24) a nomeação de 220 novos servidores para os cargos de analista e gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. A carreira estava há 20 anos sem recomposição, segundo a Secretaria de Economia do DF. As vagas estão divididas em 150 aprovados para o cargo de analista e 70 para o de gestor em políticas públicas.

Ibaneis aproveitou o momento para anunciar também a determinação de convocar mais 50 servidores. “[A nomeação] vai beneficiar a população, principalmente a mais carente, que está na ponta e precisando de um atendimento de qualidade”, disse.

Vice-governadora, Celina Leão, destacou que alguns processos para serem abertos dentro das administrações regionais precisam de um servidor efetivo para acompanhar a licitação e as obras. “Então a nomeação vai dar mais autonomia aos nossos administradores. Com mais força de trabalho, com certeza o maior beneficiado é a população do DF”, afirmou.

De acordo com cálculos da Secretaria de Economia, para o ano de 2024, o impacto financeiro das 220 nomeações está estimado em R$ 21,4 milhões. A previsão para 2025 é de mais de R$ 30 milhões. Titular da pasta, Ney Ferraz destacou que o ato não é apenas administrativo, “mas uma afirmação do compromisso do nosso governador em fortalecer e aprimorar a gestão governamental”.

“Para isso, esses 220 novos servidores serão distribuídos para mais de 25 órgãos públicos que variam desde secretarias a todas as administrações regionais. Os servidores do PPGG são o suporte a várias outras carreiras. Eles estão em todos os órgãos, auxiliando dia a dia da administração pública. Desde a compra de materiais, planejamento, recursos humanos, assuntos jurídicos, contabilidade, ou seja, todas as mais diversas áreas, é uma carreira com todas as especialidades”, finalizou.