Ministra diz monitorar chuvas no RS e avalia possibilidades sobre realização do concurso no estado Esther Dweck não tomou nenhuma decisão até o momento; equipe da pasta está reunida nesta quinta-feira (2) para debater tema

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou ao R7 que monitora a situação das chuvas no Rio Grande do Sul dias antes da realização do Concurso Público Nacional Unificado, que será neste domingo (5) em todo o país. Segundo ela, a equipe do ministério se reúne nesta quinta-feira (2) para analisar o cenário no estado. Por enquanto, não há decisão sobre adiar a aplicação das provas. A equipe do ministério chefiado por Esther avalia possibilidades, como mudança de locais de prova.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou durante a manhã desta quinta-feira em Santa Maria para se reunir com o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB). Uma das questões que deve ser abordada na reunião é justamente a realização do concurso público.

O Rio Grande do Sul registra fortes chuvas em diversas cidades. Até o momento, 13 pessoas morreram e outros 21 estão desaparecidas. Dados preliminares apontam que ao menos 134 municípios gaúchos foram afetados. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de temporal para os próximos dias.

As mortes pelas chuvas foram registradas em Encantado (1), Itaara (1), Pantano Grande (1), Paverama (2), Salvador do Sul (2), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (3), São João do Polêsine (1) e Segredo (1). Segundo a Defesa Civil, os registros de desaparecidos ocorreram em Candelária (8), Encantado (6), Passa Sete (1), Roca Sales (4) e São Vendelino (2).

Enem dos concursos

O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como “Enem dos Concursos”, será aplicado em 3.665 locais e 75.730 salas, no próximo dia 5 de maio. As provas vão selecionar 6.640 novos servidores para 21 órgãos da administração pública federal.

A previsão é que a posse ocorra em agosto deste ano. São Paulo é o estado com mais salas de aplicação (11.478). O Rio de Janeiro é o que tem mais locais de aplicação (400). Com 33 locais e 622 salas, Roraima é o estado com as menores estatísticas.

As salas estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros. Para manter a segurança e a lisura da prova, foram definidas diretrizes de segurança dentro e fora dos locais de aprovação. O governo mapeou 1.442 rotas de distribuição que serão utilizadas para levar o exame. A força de trabalho que vai atuar no concurso é de 215 mil trabalhadores.

De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, a realização do concurso vai ocorrer em cidades e arranjos populacionais com mais de 100 mil habitantes. “A realização da prova em 228 cidades espalhadas pelo país possibilita a democratização do acesso às vagas do serviço público, pois é mais prático e barato para a população realizar o certame próximo de suas casas”, diz.