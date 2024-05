Lula diz ficar ‘irritado’ com discussão sobre déficit fiscal zero Presidente diz que nenhum país do mundo debate o assunto e defende mais investimentos por parte do governo

Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (7) a discussão em torno do déficit fiscal no país e confessou que, às vezes, se irrita com a matéria. O chefe do Executivo argumentou que possui senso de responsabilidade com as contas públicas e defendeu os investimentos realizados pelo governo.

“Eu às vezes fico um pouco irritado com esse negócio de déficit fiscal, se vai ser zero, se não vai ser zero. Essa é uma discussão que nenhum país do mundo faz. Em nenhum país do mundo. A dívida pública bruta dos EUA é 112% do PIB. A do Japão, 135% do PIB. A da Itália é quase 200%. Esse [déficit zero] não é o problema”, iniciou Lula.

“Ninguém me fala em responsabilidade, porque essa eu tenho demais. Eu não vou gastar, nunca, mais do que eu preciso gastar. Mas se eu tiver que gastar para construir um ativo novo, eu estou fazendo que nem o empresário que tem um mercado promissor”, acrescentou.

“Ora, se o governo tiver que gastar dinheiro para fazer um ativo novo, alguma coisa nova, que aumenta o patrimônio do país, qual é o problema? Nenhum. Não posso ficar olhando só déficit fiscal e não olhar déficit social”, reforçou Lula.

As declarações foram dadas pelo presidente em entrevista para rádios de todo o país por meio da EBC (Empresa Brasil de Comunicação). “O que eu não posso é ficar com um sistema financeiro, todo dia, olhando o déficit fiscal e não olhando o déficit social. Olha as pessoas que estão desempregadas, dormindo na rua, passando fome. Para de olhar só para o seu cofre, para a conta bancária, e olhe para o povo”, pontuou Lula.

O Ministério da Fazenda apresentou o PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias) com meta de déficit zero para 2025. Anteriormente, a equipe econômica havia sinalizado que buscaria superávit de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) no próximo ano, ou seja, as receitas iriam superar as despesas e as contas fechariam no azul. A expectativa foi alterada para haver uma meta neutra em 2025.