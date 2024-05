Brasília |Do R7, em Brasília

FAB disponibiliza aeronaves para resgatar atingidos por enchente no RS Temporais começaram nessa segunda-feira e causaram estragos em mais de 70 municípios; autoridades reportaram a morte de 5 pessoas

Temporais que castigam o RS desde essa segunda (Mauricio Tonetto/Secom/via Agência Brasil)

A FAB (Força Aérea Brasileira) disponibilizou nesta terça-feira (30) dois helicópteros modelo H-60 Black Hawk para ajudar no resgate dos atingidos pela enchente na região de Santa Maria (RS), a cerca de 350km de Porto Alegre. Os temporais que castigam o Rio Grande do Sul desde essa segunda (29) causaram estragos em mais de 70 municípios. Cinco pessoas morreram e dezenas estão feridas ou desaparecidas, segundo autoridades.

“Em uma das ações de apoio, a FAB resgatou uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento (água entrando na casa), a qual foi içada e transportada da região de Candelária até Santa Cruz”, informou, acrescentando que “devido ao horário e às condições meteorológicas, a operação é auxiliada com a utilização de óculos de visão noturna”.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu enviar ajuda do governo federal para o estado, que vive uma nova onda de chuvas e ocorrência de enchentes.

“Em postagem nas redes sociais, Lula disse que falou com o governador [Eduardo Leite (PSDB)] por telefone e determinou aos ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, da Defesa e da Comunicação Social que atuem no estado”, informou o governo.

Governador pediu apoio aéreo

Em uma série de postagens nas redes sociais, Leite fez um apelo pelo envio de ajuda, principalmente, apoio aéreo.

“Precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias”, escreveu Leite.

Cerca de 50 mortos

O estado vem sofrendo com ciclos cada vez mais recorrentes de intempéries climáticas. No segundo semestre do ano passado, enchentes provocadas por fortes chuvas fizeram transbordar o Rio Taquari, em uma das piores cheias em décadas e deixaram um rastro de destruição, perdas materiais e cerca de 50 mortes.