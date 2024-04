Suspeitos de estelionato são procurados com ajuda de helicóptero da polícia Segundo delegado, carro com quatro suspeitos envolvidos no crime estaria fugindo da polícia próximo à Feira do Produtor

Balanço Geral DF| 25/03/2024 - 18h04 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share