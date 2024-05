Feminicídio: Homem invade casa e mata ex-esposa a facadas no DF

Alto contraste

DF chega ao quatro feminicídio do ano (Arquivo/Agência Brasil)

Um homem, que não teve o nome divulgado, matou a facadas a ex-esposa no DF. De acordo com informações da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), o autor teria invadido a casa da mulher no Jardim Botânico, bairro da capital federal. A corporação também informou que o homem tentou tirar a própria vida, mas foi resgatado e levado até um hospital da região. Ele permanece internado em estado grave até a última atualização da reportagem.

Segundo a SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do DF), três casos de feminicídios já foram confirmados neste ano e dois estão sob investigação. Os crimes aconteceram nas cidades do Gama, Paranoá, Santa Maria, Ceilândia e Recanto das Emas.

As estatísticas do governo local também revelam que 40% dos assassinatos ocorreram entre sábado e a madrugada de segunda, e a principal motivação seria o ciúmes da vítima. As vítimas de todos os crimes, mesmo aqueles em investigação, eram mães, e três já tinham sofrido violência anterior ao feminicídio. A SSP-DF também informou que os autores dos três crimes já confirmados estão presos e todos tinham antecedentes criminais.

Canais de denúncia

• Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

• Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 Horas

• PMDF - Ligue 190

• Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

• Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032