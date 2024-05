Soldado morre em serviço na guarda externa da residência oficial do vice-presidente

Brasília |Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília

Local onde mora o vice-presidente Geraldo Alckmin (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um soldado do Exército Brasileiro morreu enquanto prestava serviço na residência oficial do vice-presidente da República, o Palácio do Jaburu. A ocorrência foi registrada nesta semana, na manhã da última quarta-feira (22), e está em investigação na unidade militar da qual o soldado fazia parte.

Ao R7, o GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República) enviou nota em que lamenta o ocorrido. “Os integrantes do GSI/PR, nesse momento de dor e consternação, solidarizam-se com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências”, diz o texto.

Não foram divulgadas informações sobre a identidade do soldado ou as causas do óbito.

Leia a nota do GSI na íntegra

Sobre o assunto, o GSI informa que lamenta o falecimento do soldado no último dia 22 de maio de 2024 (quarta-feira) durante o serviço de guarda externa no Palácio do Jaburu.

Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Os integrantes do GSI/PR, nesse momento de dor e consternação, solidarizam-se com familiares e amigos e expressam as mais sinceras condolências.