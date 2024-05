Gerente de mercado é espancado com barra de ferro e chutes na cabeça por grupo em Brasília

Alto contraste

Agressão começou após discussão (Reprodução/Record)

Um grupo de quatro pessoas espancou o gerente de um supermercado na saída do estabelecimento em Águas Claras. Pelas imagens das câmeras de segurança, pode-se ver o momento em que três pessoas iniciam uma discussão com a vítima. Uma quarta pessoa chega ao local e as agressões começam. Um dos envolvidos chega usar uma barra de ferro para atacar o gerente que já estava caído no chão. Veja o vídeo abaixo

Segundo informações confirmadas pelo R7, o gerente chegou a procurar uma delegacia para registrar boletim de ocorrência, mas até a atualização desta matéria, nenhum integrante foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ainda não se sabe o motivo da discussão.





*Sob supervisão de Fausto Carneiro