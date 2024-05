Governo mantém realização do Enem dos Concursos no RS, apesar das chuvas intensas Em nota divulgada, o MGI garantiu a manutenção da aplicação das provas

Provas acontecem no dia 5 de maio (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O governo optou por manter o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, no Rio Grande do Sul, mesmo diante das fortes chuvas que atingem o estado. A decisão foi anunciada na noite desta quinta-feira (2) por meio de uma nota emitida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A prova está marcada para o próximo domingo (5). Segundo a nota, o Governo Federal empenhará todos os esforços para assegurar a participação dos candidatos, em coordenação com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes.

“O Governo Federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes. Quaisquer atualizações serão informadas pelos canais oficiais do Ministério.”

O comunicado da pasta foi emitido após o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), solicitar ao governo o adiamento da prova nos locais afetados pelas intensas chuvas, que resultaram em mortes, cidades inundadas e estradas danificadas.

Calamidade pública

O governo federal reconheceu na noite desta quinta-feira (2) o estado de calamidade pública causado pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A condição foi declarada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Barreiros, em portaria publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União.

A quantidade de mortos por eventos relacionados às chuvas intensas que atingem o estado subiu para 29, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil do RS às 18h desta quinta-feira. Segundo o órgão, 60 pessoas seguem desaparecidas devido às inundações. Ao menos 154 municípios já foram afetados pelos temporais e 4.645 pessoas estão em abrigos públicos. No mínimo 10.242 moradores estão desalojados, e 71.306 foram afetados ao todo.