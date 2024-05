Candidato poderá levar documento digital à prova do Enem dos Concursos Identificação poderá ser feita por meio dos aplicativos no celular; exame será realizado neste domingo (5), de manhã e à tarde

Enem dos Concursos permite documento digital (DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 25.04.2024)

O Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos Concursos, vai permitir a utilização de documentos digitais para a identificação pessoal. A medida inclue e-Título, CNH Digital e o RG digital, que devem ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou pela Carteira de Documentos Digitais do GOV.BR.

A apresentação de um documento de identidade original com foto é obrigatória. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas em nenhuma circunstância.

No caso de documento digital, a apresentação será feita na entrada da sala de prova. “É essencial garantir que o aplicativo esteja previamente baixado no celular e que o dispositivo esteja carregado. Testar o aplicativo previamente é fundamental para evitar contratempos. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone”, afirma o Ministério da Gestão e Inovação em nota.

Com 2,1 milhões de candidatos inscritos, a prova será realizada neste domingo, dia 5 de maio, em 3.665 locais de aplicação, de 228 cidades brasileiras, de todos os estados do país. São oferecidas 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal.

O exame será realizado em dois períodos, de manhã e à tarde, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

Para evitar fraudes, os candidatos não poderão levar os cadernos quando terminarem a prova ou fazer qualquer anotação no cartão de confirmação da inscrição.

Todos terão que passar por detector de metais, e também haverá coleta de digitais e exame grafológico (coleta de assinatura) nas salas de prova. Além disso, quem for flagrado com celular ligado durante o exame será eliminado

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 21 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

