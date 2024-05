Governo pede à PF que investigue fake news sobre situação do RS e atuação federal

Alto contraste

A+

A-

Pimenta enviou ofício ao Ministério da Justiça (Valter Campanato/Agência Brasil - 3.5.2024)

O ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta, declarou nesta terça-feira (7) que o governo vai oficiar a Polícia Federal e a AGU (Advocacia-Geral da União) para abertura de investigação sobre a criação e disseminação de notícias falsas acerca da situação de calamidade no Rio Grande do Sul e a atuação do governo federal no estado.

Também nesta terça (7), Pimenta enviou um ofício ao colega Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública , em que pede que “providências cabíveis sejam tomadas pelos órgãos competentes” do ministério da Justiça a respeito da propagação de fake news. Até a última atualização desta terça (7), o número de mortos em decorrência dos temporais no Rio Grande do Sul chegou a 90.

No documento enviado a Lewandowski, Pimenta cita ao menos 11 casos de divulgação de informações falsas pelas redes sociais. “Estou indignado. Tem gente trabalhando 24 horas por dia, sem dormir. Enquanto isso, tem indústria de fake news alimentada por deputados, por influenciadores. Quem age contra nós deve ser tratado como quinta coluna, traidor em tempo de guerra”, criticou Pimenta, ao destacar que as notícias falsas “estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito no RS”.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Luce Costa/Arte R7

“É preciso que tenha reforço para, de forma exemplar, identificar e punir quem está cometendo crime. As forças de segurança estão exaustas. E boa parte da energia que poderia ser usada para resgatar gente está sendo usada para desmentir essas mentiras. Qual é o objetivo dessas pessoas?”, completou o ministro.

Publicidade

No ofício enviado a Lewandowski, Pimenta destacou “com preocupação” o impacto das fake news na “credibilidade das instituições”. Ele cita o Exército, a FAB (Força Aérea Brasileira), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e os ministérios do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esses órgãos, na visão do ministro, são “cruciais na resposta a emergências”.

“A propagação de falsidades pode diminuir a confiança da população nas capacidades de resposta do Estado, prejudicando os esforços de evacuação e resgate em momentos críticos. É fundamental que ações sejam tomadas para proteger a integridade e a eficácia das nossas instituições frente a tais crises”, escreveu Pimenta.

Na manhã desta terça (7), o presidente Lula também criticou as notícias falsas relacionadas ao trabalho dos governos federal e estadual, além do voluntariado, em relação ao Rio Grande do Sul. “Ainda tem muitas fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Porque a quantidade de pessoas trabalhando, não só das Forças Armadas, das polícias, da Força Nacional, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupado em ajudar o Rio Grande do Sul”, afirmou Lula.