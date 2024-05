Lewandowski determina envio de mais 100 agentes da Força Nacional ao Rio Grande do Sul Tropa se juntará aos 120 que já estão no estado; segundo Ministério da Justiça e Segurança Pública, 944 servidores da pasta atuam no RS

944 agentes federais atuam no RS (MJSP/Divulgação — Arquivo)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta terça-feira (7) o envio de mais 100 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança pública do Rio Grande do Sul. Eles se juntarão aos 120 policiais da tropa que já estão no estado. Se considerado o efetivo da PF (Polícia Federal) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) no estado, a pasta está com 944 servidores atuando no território do Rio Grande do Sul. São 370 policiais federais, 354 policiais rodoviários federais e, agora, 220 agentes da Força Nacional.

As corporações atuam com 4 helicópteros, 19 embarcações de resgate e 10 motos aquáticas. Estão sendo utilizadas também 108 viaturas, 90 caminhonetes especiais, 6 viaturas-reboque, 2 caminhões, 2 ônibus e 1 carreta-tanque de abastecimento. Até o momento. Segundo a pasta, já foram resgatados 1.555 pessoas e 36 animais pelas forças federais.

“A decisão de Lewandowski foi tomada após relato do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, que está acompanhando ações de resgate e acolhimento dos atingidos pelas cheias e externou a preocupação do governo federal em atuar na preservação da vida dos atingidos e não medir esforços para o auxiliar o estado”, afirma o ministério, em nota. Mais cedo, o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), pediu formalmente o envio de mais efetivo da Força Nacional.

Com informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública