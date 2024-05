Lula critica fake news relacionadas ao Rio Grande do Sul e parabeniza voluntariado

Alto contraste

O presidente Lula em entrevista (Ricardo Stuckert/PR - 07.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (7) as notícias falsas relacionadas ao trabalho dos governos federal e estadual, além do voluntariado, em relação ao Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas. O número de mortos em decorrência dos temporais no estado chegou a 90.

“Ainda tem muita fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando. Porque a quantidade de pessoas trabalhando, não só das Forças Armadas, das polícias, da Força Nacional, mas os voluntários. O que mais me apaixona é a quantidade de gente no Brasil inteiro preocupado em ajudar o Rio Grande do Sul”, disse Lula.

“Um país que tem seres humanos com a bondade que tem o Brasil não merecia essa indústria de fake news mentirosa – eu diria até canalha – que vive pregando mentira, deturpando fala, pegando palavras e contando mentiras para a sociedade. Um país não pode ir para frente desse jeito”, completou.

Na sequência, ele defendeu que os brasileiros tenham bom senso. “Agora, é preciso tomar cuidado porque tem gente que não quer ajudar. Tem gente que está apostando na desgraça, que quer que não dê certo. Nós sabemos a importância do Rio Grande do Sul para a história desse país. Portanto, gaúchos e gaúchas, fiquem tranquilos, tenham fé em Deus que a gente vai consertar esse estado e vocês vão voltar a viver felizes”.

O presidente aproveitou a entrevista para criticar o antecessor, Jair Bolsonaro. “Eu lembro quando teve a cheia na Bahia, em 2022. Eu lembro que o presidente da República estava passeando em um jet ski em Fernando de Noronha e não se preocupou. Eu lembrei esse caso para chamar a atenção para o seguinte: ainda tem muita fake news contando mentira sobre o Rio Grande do Sul, desmerecendo as pessoas que estão trabalhando”, disse.