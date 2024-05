Homem discute com comerciante, joga salgado no rosto do vendedor e morre baleado no DF Vítima teria reclamado do atendimento do proprietário; caso aconteceu em Ceilândia, no Distrito Federal

Caso está sendo investigado (Vinicius de Melo/Vinícius de Melo / Agência Brasilia)

Um homem morreu nesta segunda-feira (29) em frente a uma loja de salgado na QNN 18 Ceilândia Sul, no Distrito Federal. A vítima teria discutido e jogado salgados no rosto do comerciante. Após a discussão, o vendedor atirou no rapaz e fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o desentendimento começou quando a vítima, estava pedindo salgados na loja e um cliente resolveu ajudar pagando os alimentos para ele. Ao passar no caixa, o rapaz iniciou uma discussão, alegando que o dono não sabia atender. O comerciante não gostou da crítica e atirou contra o rapaz que morreu na hora.

O Corpo de Bombeiros informou que havia quatro perfurações no corpo da vítima. Até a atualização desta matéria, o autor do crime continua foragido. A 23ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro