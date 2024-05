Agências do trabalhador do DF já inseriram 21,3 mil pessoas no mercado de trabalho desde 2019 De janeiro a março deste ano, as agências já captaram 6.810 vagas, mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano passado

Vagas são oferecidas em diversas modalidades nas agências (Joel Rodrigues/Agência Brasília - 26.05.2024)

As agências do trabalhador no Distrito Federal inseriram 21.357 pessoas no mercado de trabalho desde 2019. Ao todo, foram disponibilizadas nos últimos cinco anos 97.112 vagas. O chamado serviço de Intermediação de Mão de Obra, feito pelas agências, tem o principal objetivo de inserir a população novamente no mercado de trabalho. A medida foi criada em âmbito nacional, como uma ponte entre a população e o empresário. No DF, o serviço é comandado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

Segundo a pasta, de janeiro a março deste ano, as agências já captaram 6.810 vagas, mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 3.250 oportunidades. De acordo com a secretaria, as principais vagas são de varejistas e atacadistas.

Para ter acesso às oportunidades, os trabalhadores podem se cadastrar no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador. No momento do cadastro, o interessado deve fornecer informações socioeconômicas e sobre experiência profissional, habilidades e disponibilidade para o trabalho.

Os dados são armazenados no sistema das agências e ficam disponíveis para cruzamento com as oportunidades de emprego captadas.

Cruzamento de dados

A Intermediação de Mão de Obra foi criada como parte do programa Seguro Desemprego, junto às iniciativas de qualificação profissional e ao próprio benefício financeiro, em 1990. Mas o sistema de cruzamento de dados foi lançado em 2011. Antes, a maior parte dos serviços de intermediação era feita manualmente pela equipe do Sine (Sistema Nacional de Emprego).

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, Thales Mendes, o grande diferencial da intermediação é o diálogo com o setor produtivo, em que os servidores da pasta visitam os estabelecimentos comerciais para oferecer a intermediação. Com o cadastro no sistema, a vaga fica disponível em todas as agências do trabalhador, além do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e o portal Emprega Brasil.

Segundo Mendes, as agências do trabalhador dispõem de gestores de recursos humanos e psicólogos para orientar os cidadãos sobre como agir nas entrevistas, além de oferecerem salas e auditórios, com acesso a computadores, para a realização de entrevistas e reuniões. “É muito vantajoso tanto para o empresário quanto para quem procura uma recolocação”, afirma.

De acordo com Mendes, a medida aquece a economia do DF com a geração de emprego e renda. O secretário ressalta que as ações surtem efeito no preenchimento dos postos. “Antes, eram encaminhadas três pessoas para cada vaga, e nenhuma preenchia os requisitos. Hoje, seguimos com esse número de encaminhamentos, mas conseguimos ocupar as vagas com mais assertividade.”

Atendimento humanizado

O subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador da Secretaria de Trabalho, Ilton Teixeira, reforça que o principal objetivo do serviço é inserir o cidadão no mercado. Dessa forma, além de promover o cruzamento dos dados da pessoa com os das vagas, para verificar compatibilidades, a Sedet mantém contato com o empregador do cadastro até o final do processo seletivo para verificar a eficiência no preenchimento ou a necessidade de reabertura.

“Nosso atendimento é humanizado”, diz Ilton Teixeira. “Temos treinamento e capacitações continuadas com os servidores para que possam prestar um atendimento de excelência. A pessoa chega aqui e é cadastrada no sistema, mas também é indicada para algum curso de qualificação, como o RenovaDF ou o QualificaDF, e em muitos casos, pode receber a Cesta do Trabalhador”, afirma.

A Cesta do Trabalhador fornece uma cesta básica por até três meses, além da oferta de requalificação profissional para que os cidadãos voltem ao mercado de trabalho. “Se o candidato estiver dentro do perfil estipulado pelo empregador, ele será encaminhado para entrevista”, diz Teixeira.

O subsecretário define que o serviço funciona como um “RH 100% gratuito” para as empresas. “Em vez de terem custo como uma antessala para fazer processo seletivo e contratar um RH particular, as empresas podem utilizar nossas salas, que estão preparadas para isso”, explica.

Espaços

O Distrito Federal reúne 14 unidades das agências do trabalhador, sendo que uma delas funciona de modo itinerante. As demais estão situadas em Brazlândia, Ceilândia, Estrutural, Gama, Itapoã/Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho (veja endereços completos).

Novas unidades estão em fase de implantação no Arapoanga, Sol Nascente/Pôr do Sol e mais uma no Plano Piloto, sendo esta dedicada a pessoas com deficiência (PcD).

Nos locais, é possível encontrar orientação para emissão da versão digital da Carteira de Trabalho e Previdência Social, solicitar seguro desemprego, inscrever-se em cursos de qualificação e no programa Cesta do Trabalhador, entre outros serviços, também disponibilizados na agência do trabalhador itinerante. Os espaços físicos dispõem ainda de salas e auditórios para a realização de processos seletivos presenciais ou online.