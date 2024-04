Após polêmica, TJPE volta atrás e desiste de criar ‘calçada da fama’ do Judiciário

Alto contraste

Barreto recuou cobre calçada da fama (Reprodução/TJPE)

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto, voltou atrás após afirmar em uma entrevista que faria uma “calçada da fama do Poder Judiciário” na frente das calçada do tribunal estadual. O tribunal explicou que o atual presidente do Tribunal recebeu muitas sugestões e que cogitou a implantação, que teria custo quase zero.

“Diante de repercussão sobre entrevista minha, esclareço que a fala foi uma sugestão que recebi no começo da gestão, como tantas outras, e achei interessante. A reportagem foi gravada há muitos dias, e há muito a ideia foi afastada, pois nós já temos nossa galeria de ex-presidentes. Agir com transparência e boa fé fazem sempre parte de minha atuação como pessoa e gestor”. disse Paes Barreto.

Em nota. o TJ disse que Paes Barreto falou dessa possibilidade porque entendeu que seria uma forma de mostrar à sociedade, fora dos muros do TJPE, os nomes dos ex-presidentes do Judiciário estadual.

“Após refletir sobre a sugestão, o presidente a descartou por não achar viável nem apropriada. Considerou também que os nomes e fotografias do ex-presidentes já constam em galeria interna no Palácio da Justiça. Reiteramos que nenhum projeto foi elaborado neste sentido. Por fim, informamos que nenhuma calçada em homenagem será implantada. A ideia está totalmente descartada”, afirmou a Corte.

Na entrevista, o desembargador disse que o projeto fazia parte de uma iniciativa para tornar o Judiciário “mais bonito” e atraente para turistas.

“Já está em implantação a calçada da fama do Poder Judiciário, que a gente só via em Hollywood, no Maracanã. Nós vamos fazer ao invés de fazer os pés, vamos fazer as mãos – que é o nosso instrumento de trabalho – de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17. E, na medida que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão, com a assinatura moldada, o nome e o ano. Será na frente no tribunal, vai ficar uma coisa bonita, uma atração para os turistas, juristas, para todos que visitam nossa cidade”, disse.