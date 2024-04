Ibaneis recua e desiste de passar gestão do Instituto de Cardiologia para o Iges Medida recebeu críticas do Ministério Público de Contas e também de deputados da base e oposição

Instituto de Cardiologia está sob intervenção da Secretaria de Saúde (Tony Oliveira / Agência Brasília/Tony Oliveira / Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha recuou com o projeto de lei que passava a gestão do Instituto de Cardiologia e Transplantes para o Iges. A medida vinha recebendo críticas de deputados da oposição e da base do governo, além de ter posicionamento contrário do Ministério Público de Contas, que disse na última semana que o PL não atendia a requisitos essenciais, como detalhamento dos gastos e ganhos da transferência.

O anúncio da medida foi feito por Ibaneis na manhã desta quarta-feira (24). O governador também disse que já conversou com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, para um chamamento público. “O Wellington (presidente da Câmara Legislativa do DF) disse que o projeto não agradou os deputados e já determinamos a retirada do projeto. Vamos encontrar uma nova solução para termos o Instituto de Cardiologia funcionando. A Lucilene (secretária de Saúde) vai fazer um chamamento público para uma fundação assumir esse trabalho que é tão importante para toda a cidade”, afirmou.

Na manifestação do Ministério de Contas, o órgão avaliou que os processos anteriores que deram a gestão do Hospital de Base e das UPAs ao Iges não demonstraram “vantagem” no modelo “inicialmente projetado e executado”.

O órgão disse que mesmo em um cenário em que dois órgãos técnicos se manifestaram a respeito, o GDF parte para uma nova expansão do Iges “sem que sejam oferecidos elementos mínimos que possam justificá-la, sob o ponto de vista da economicidade e da legitimidade da despesa pública”. “O que não pode ser considerado, sob nenhum aspecto, razoável”, afirma.