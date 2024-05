IBGE lança força-tarefa para capacitar prefeituras do RS na reconstrução de cidades gaúchas Ferramenta oferece suporte com inteligência artificial para ajudar no diagnóstico e planejamento das áreas afetadas pela enchentes

Força tarefa terá ajuda de inteligência artificial (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou nesta segunda-feira (20) uma força-tarefa nacional para capacitar gestores municipais do Rio Grande do Sul e ajudar no processo de diagnóstico, planejamento e reconstrução de áreas atingidas pelas enchentes no estado gaúcho.

De acordo com o instituto, a ferramenta será virtual e prestará informações por demanda para os gestores atuais. O IBGE atuará em parceria com o governo federal, estadual e municipal com suporte dos ministérios junto ao Rio Grande do Sul.

“Será necessário um esforço coletivo de informações para as ações de reconstrução, inclusive considerando correções, para que as cidades atingidas possam usar o que há de mais tecnológico e com dados confiáveis para, além de um diagnóstico, estruturar ações que possam garantir, nesse processo de reconstrução, o melhor uso dos recursos, as melhores referências ambientais e socioeconômicas, com o objetivo de que novos impactos das mudanças climáticas sejam mitigados” disse o presidente do IBGE, Marcio Pochmann.

Junto com a força-tarefa, foi lançado o laboratório de inovação do IBGE, o SINGED (Sistema Nacional de Geociências, Estatísticas e Dados) Lab, que é um repositório de informações técnicas, estatísticas, geocientíficas e de dados produzidos pelo instituto. A ideia é ter um ambiente para experimentação e geração de novas ideias.

