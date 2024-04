Inmet emite alerta de perigo de chuvas intensas nas regiões Sul e Centro-Oeste

Alto contraste

Inmet alerta para perigo de chuvas fortes em 7 estados

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta de chuvas intensas, podendo chegar a 100 milímetros nesta terça-feira (16), além de ventos que podem alcançar 100 km/h nas regiões Sul e Centro-Oeste. Ao todo sete estados estão em alerta.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros. Cada unidade equivale a um litro de água por metro quadrado (l/m²). Segundo o Inmet, uma chuva é considerada forte quando fica entre 20 mm e 50 mm por dia. O alerta de perigo (laranja) abrange também o estado de Rondônia, na região Norte (veja mapa).

De acordo com o instituto, acumulados de chuva, poderão ultrapassar 80,0 milímetros (mm) até a próxima segunda-feira (22), especialmente no norte, devido à combinação do calor e alta umidade, além da zona de convergência intertropical (ZCIT) que continuam influenciando as instabilidades na região, provocando chuvas intensas. Na Região Sul, o avanço da frente fria no início desta semana provocará chuva localmente forte.

Na região Sul, o avanço da frente fria no início desta semana provocará chuva localmente forte. Para a Região Norte são previstas pancadas de chuvas no decorrer da semana, com valores maiores que 80,0 mm em áreas do Amazonas, Pará e Amapá, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuva isolada com menores acumulados, principalmente no sudeste do Tocantins, onde é prevista redução de chuva ao longo da semana.

Na Região Centro-Oeste, durante a semana, a chuva deverá ser mais localizada na parte central e oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com volumes superiores a 40 mm. Por outro lado, nas demais áreas, são previstos menores volumes, principalmente no centro-norte de Goiás e Distrito Federal.

Para a Região Sudeste o tempo quente e seco irá predominar sobre o norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, são previstos volumes inferiores a 20 mm porém, a partir de quarta-feira (17), as chuvas devem ocorrer no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, com volumes que podem ultrapassar os 50 mm. Em grande parte da Região Sul, o avanço de uma frente fria no início da semana irá provocar chuva com volume acima de 80 mm e que pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento, trovoadas e possíveis queda de granizo.

Na Região Nordeste, a previsão é de chuva em forma de pancada que pode superar os 50,0 mm na costa norte e leste da região, desde o Maranhão até a Bahia. Nas demais áreas, são previstos menores acumulados de chuva.