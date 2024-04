PF apreende arsenal de armas de fogo e munições na 26ª fase da operação Lesa Pátria

Brasília |Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília

Arsenal encontrado durante 26ª fase da Lesa Pátria Reprodução / Polícia Federal 16.4.2024

A Polícia Federal apreendeu um arsenal de armas de fogo e munições na 26ª fase da operação Lesa Pátria realizada na manhã desta terça-feira (16). A corporação não detalhou em qual dos oito estados onde foram cumpridos os mandados os armamentos foram encontrados e nem a quantidade de armas.

Ao todo, foram expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) 18 mandados judiciais de busca e apreensão, nos estados do Rio Grande do Norte (1); Santa Catarina (1); Pará (4); São Paulo (1); Minas Gerais (3); Espirito Santo (4); Tocantins (1) e Mato Grosso do Sul (3).





A operação visa identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os fatos ocorridos em 8 de Janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas Instituições.

Foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

O publicitário Rafael Moreno, que conta com mais de 105 mil seguidores nas redes sociais, afirmou ter sido um dos alvos e publicou uma foto com um suposto mandado de busca e apreensão. Os nomes dos alvos não foram divulgados oficialmente.





A fase anterior da operação, deflagrada em 29 de fevereiro, cumpriu três ordens de prisão, 24 de busca e apreensão e sete para a implantação e monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica . Os alvos também tiveram os bens bloqueados , conforme autorização emitida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) .

Na ocasião, A Polícia Federal apreendeu US$ 110 mil (o equivalente a R$ 550 mil) e 26 mil euros (R$ 140,5 mil) com um dos alvos da 25ª fase da operação . Os valores foram encontrados em um endereço de Tocantins. Além disso, os policiais federais prenderam um homem em flagrante por posse ilegal de munição na cidade de Presidente Epitácio (SP). Segundo fontes da RECORD, a munição foi descoberta durante a realização de buscas na residência do alvo.