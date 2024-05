Inscrições para a 13ª edição do Bora de Bike estão abertas Evento, promovido pela RECORD Brasília, será realizado neste domingo, com concentração às 7h no Parque da Cidade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A 13ª edição do Bora de Bike, um dos maiores passeios ciclísticos do Distrito Federal, ocorre neste domingo (19) no Parque da Cidade, em Brasília. A concentração do evento, promovido pela RECORD Brasília, será às 7h, com largada às 9h. A expectativa é reunir 15 mil pessoas. O projeto chama a atenção para o Maio Amarelo, mês reconhecido mundialmente pela conscientização da população sobre os perigos de acidentes no trânsito. A edição deste ano terá a parceria com o Passeio Ciclístico da Inclusão, organizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O Bora de Bike quer envolver toda a comunidade para abordarmos temas importantes, como respeito e segurança no trânsito. Depois do evento, teremos uma festa com sorteios de prêmios e muita diversão. (Ronnie Bragança, diretor comercial da RECORD Brasília)

Como participar

Circuito terá quase 10 km (Divulgação/Record Brasília)

Os interessados devem preencher um formulário no site do evento (clique aqui para acessar) até este domingo (19). As primeiras 3 mil pessoas que realizarem a inscrição terão direito ao kit do evento, com uma camiseta, uma garrafa de água e uma bolsa.

Retirada do kit

Os kits poderão ser retirados nesta sexta-feira (17), das 9h às 19h, no Atacadão Dia a Dia do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), na Quadra 5C, em frente à Epia (Estrada Parque Indústria e Abastecimento). A retirada ocorrerá mediante a doação de caixa de máscara, pacote de fralda G, caixa de luvas ou 1kg de alimento. Os produtos serão destinados a instituições que atendem crianças com autismo.

Serviço

• Onde: Estacionamento 1 — Parque da Cidade Sarah Kubitschek

Publicidade

• Quando: domingo (19)

• Horário: 7h (concentração)/9h (largada)

Publicidade





*Sob supervisão de Fausto Carneiro