TJDFT começa a emitir certidões de nascimento à população vulnerável nesta segunda-feira Segunda edição do ‘Registre-se’ tem foco em indígenas, presos e egressos do sistema prisional; ação ocorre em todo o Brasil

Alto contraste

A+

A-

Emissão do documento vai até 17 de maio (Marcello Casal/Agência Brasil)

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) iniciou nesta segunda-feira (13) uma campanha de emissão de 1° ou 2° via de certidões de nascimento à população vulnerável. A ação faz parte da segunda edição da “Semana Nacional do Registro Civil - Registre-se” que ocorre em todo o Brasil. A campanha segue até 17 de maio com foco em indígenas, detentos e egressos do sistema prisional.

“Em uma sociedade em que a pessoa não está inserida, ela existe, mas não vive, não tem participação efetiva nos atos da sociedade. Por isso, devemos reeditar muitas vezes a Semana Nacional do Registro Civil, disse o Corregedor de Justiça do DF, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa.

A iniciativa é do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e visa combater o sub-registro civil de nascimento no país, além de ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros.

Os atendimentos serão realizados em 14 Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais do DF e nos Centros Pop de Brasília e de Taguatinga. Os endereços podem ser conferidos no site do tribunal

Publicidade

Serviço

• Centro Pop de Brasília - SGAS 903, Conjunto C.

• Centro Pop de Taguatinga -QNF 24 A/E n. 2, Módulo A, Taguatinga Norte

Publicidade

• Ofícios de Registro Civil

• De 13 a 17 de maio

Publicidade

• Valor: Gratuito

*Sob supervisão de Fausto Carneiro