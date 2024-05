Brasília |Do R7, em Brasília

Instituto de Pesquisa e Estatística do DF divulga levantamento sobre emprego nesta terça Também será apresentado recorte sobre trabalho e território, com dados sobre mercado de trabalho em relação a região administrativa

Levantamento é sobre emprego e desemprego (PAULO H CARVALHO/Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - Arquivo)

O IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal) e o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgam nesta terça-feira (28) a PED (Pesquisa de Emprego e Desemprego) relativa ao mês de abril. A análise das informações começa a partir das 10h, com participação da Secretaria do Trabalho.

Além da pesquisa, o IPEDF apresenta um recorte especial sobre trabalho e território, com informações sobre o mercado de trabalho de acordo com a região administrativa, referente ao último ano.

Esse recorte pretende comparar dados apurados mensalmente pelo levantamento, analisando a permanência e a relativa homogeneidade de características dos grupos. Os espaços prioritários para políticas sociais e de trabalho e as especificidades para atuações públicas eficientes devem ser indicados.

Em março, o recorte apresentado foi sobre o trabalho de mulheres no DF.

Acompanhe a transmissão oficial abaixo, a partir de 10h: