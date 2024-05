Justiça condena GDF a indenizar em R$ 100 mil adolescente torturado com choque Caso aconteceu em 2015, vítima foi agredida por policiais militares; governo ainda pode entrar com recurso

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o GDF (Governo do DF) a pagar R$ 100 mil de indenização a um adolescente que sofreu tortura com choque de policiais em 2015. Na avaliação do juíz da 2ª Vara da Fazenda Pública, ficou comprovado que as ações dos agentes causaram lesões físicas e psicológicas na vítima. Na época do crime, o adolescente foi acusado de suposto envolvimento no sequestro da esposa de um militar. O GDF ainda pode entrar com recurso.

Os policiais foram até a casa da vítima, o retiraram do imóvel e dispararam armas de eletrochoque em diversas partes do seu corpo. Ele também foi agredido com murros nas pernas, no peito e na cabeça e foi ameaçado de morte. Os policiais militares envolvidos foram condenados, em primeira instância, pelo crime de tortura.

Em defesa, o Distrito Federal disse que a ocorrência tinha prescrição, já que os fatos aconteceram em 2015. O governo argumentou também que o valor dos danos morais era exorbitante e a indenização devia observar os “princípios de proporcionalidade, exemplaridade e razoabilidade”.

No entanto, ao analisar o caso, o magistrado apontou que as provas comprovam o caso de tortura e que o GDF não contestou os fatos narrados. Na avaliação do juiz, houve ofensa à integridade da vítima. ”Restou devidamente demonstrada, portanto, a prática de atos de tortura por policiais militares contra a parte autora, o que desencadeia a responsabilização do réu pelas agressões apontadas”, disse.

O desembargador acrescentou que “a responsabilidade civil do Estado gera o dever de compensar os danos experimentados pelo autor”. “A situação narrada revela lesão direta à integridade física que repercute de modo severo na esfera jurídica extrapatrimonial do autor, sobretudo sua honra subjetiva. (...) As circunstâncias descritas evidenciam a ocorrência de tratamento cruel e indigno ao demandante, que foi submetido a retaliação pessoal e ilegítima”, destacou.

Em relação a suposta prescrição, o juiz avaliou que mesmo a vítima tenha entrado com ação cível em 2024, casos de processo criminal com impacto cível tem suspensão do prazo prescricional para indenização. O magistrado explicou que cabe a vítima escolher por ingressar com ação cível de forma antecipada ou após o final do processo criminal.

“Desta forma, não há que se falar em prescrição na espécie, mesmo que a vítima tenha optado por ajuizar a ação reparatória antes do término da ação criminal. (...) No caso em comento, a vítima optou por ingressar com a demanda após a apuração dos fatos e a condenação na primeira instância criminal, que reconheceu a tortura praticada contra a mesma”, disse.