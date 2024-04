Justiça descarta tentativa de homicídio de homem que espancou mulher trans no DF Vítima, de 36 anos, sofreu lesões gravíssima e trauma no maxilar; acusado foi condenado por lesão corporal

Mulher sofreu lesões gravíssimas no rosto (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A Justiça do Distrito Federal descartou a acusação de tentativa de homicídio contra o homem que espancou uma mulher trans em janeiro de 2022. A mulher que tem deficiência auditiva sofreu lesões gravíssimas, entre elas um trauma no maxilar. No entanto, na avaliação do Tribunal do Júri de Sobradinho, o condenou apenas por lesão corporal, a seis meses e cinco dias de detenção em regime aberto.

Na sessão de julgamento, o Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação do acusado por tentativa de homicídio. Mas a defesa pediu a desclassificação da conduta para crime diverso da competência do Júri; apontando a desistência voluntária do acusado em agredir a vítima.

No entanto, segundo relatos de pessoas que socorreram a vítima, o homem só fugiu do local após ser flagrado por moradores da região.

O homem foi preso ainda em janeiro, na época do crime, depois de uma denúncia anônima ter apontado que ele estava em frente a um supermercado às margens da BR-020.