Ibaneis Rocha anuncia contratação imediata de 492 profissionais de saúde

O governador do DF, Ibaneis Rocha (Joel Rodrigues/Agência Brasília - 22.5.2024)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação de 492 profissionais de saúde. A medida foi divulgada nas redes sociais do governador no começo da tarde. Segundo Ibaneis, serão contratados de forma imediata 221 técnicos de enfermagem, 122 enfermeiros e 149 médicos.

Ibaneis disse que segue “trabalhando por todo o DF”. Na sexta-feira (24), durante visita a AgroBrasília, Ibaneis disse que queria melhorar o serviço público de saúde do DF após a morte de pelo menos cinco crianças atendidas em hospitais, unidades básicas de saúde e UPAS desde o abril.

Boa tarde a todos. Acabo de autorizar a contratação imediata de 221 técnicos de enfermagem, 122 enfermeiros e mais 149 médicos, totalizando mais de 492 profissionais para a saúde. Seguimos firmes, trabalhando por todo o DF. — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 27, 2024

“A gente espera poder cada vez mais melhorar a saúde no Distrito Federal. Contratamos mais de 7 mil profissionais ao longo desses últimos anos, e a gente vai continuar fazendo esse esforço para melhorar a saúde da nossa cidade”, afirmou o governador.

Nas últimas semanas, a saúde do DF vem recebendo críticas devido à morte de cinco crianças na rede pública de Saúde. Os casos são investigados pela polícia civil. Relembre:

• Em 14 de abril, os pais de Jasminy Cristina de Paula Santos, 1 ano, tentaram atendimento pelo Samu após ela passar mal, mas não havia ambulância para atender a bebê. Em mais uma tentativa, os pais levaram a criança até a UPA do Recanto das Emas no mesmo dia. Jasminy recebeu classificação laranja, mas a unidade só atendia pacientes com classificação vermelha. A bebê passou o dia na UPA, mas à noite teve piora no quadro, com febre e baixa saturação. Uma médica chegou a pedir a internação da criança na ala pediátrica, mas Jasminy não resistiu e morreu na unidade. O caso é investigado Polícia Civil.

• Em 27 de abril, um bebê morreu após a mãe ter que esperar 14h para realizar o parto no Hospital Regional de Sobradinho. Segundo a mãe, Margarete dos Santos, ela teria chegado ao hospital por volta de 1h30 da manhã, e a equipe médica disse que não havia dilatação suficiente. Ela afirma que os médicos tentaram induzir o parto, que só aconteceu às 15h. A mãe diz que durante a espera solicitou um parto cesárea, mas o pedido foi negado. Os pais foram informados de que o bebê nasceu com o cordão umbilical enrolado em duas voltas no pescoço e que ele teria defecado dentro da barriga da mãe, dando início ao processo de sofrimento fetal. O caso é investigado Polícia Civil.

• Em 15 de abril, os pais de Anna Julia Galvão, 8 anos, procuraram atendimento médico para a criança após ela apresentar tosse, dor nas costas, febre e dificuldade para respirar. A menina chegou por volta das 18h na UBS 7 da Ceilândia, mas foi atendida apenas às 3h da manhã do dia seguinte. Os médicos pediram exames para a menina, mas Anna Julia teve piora no quadro e os pais a levaram para a UBS 1 de Ceilândia. Ela foi atendida às 2h da manhã do dia 17, com pedido de outros exames. No entanto, o quadro de Anna Julia piorou uma segunda vez, e ela foi encaminhada ao HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília). Ela chegou ao hospital em estado gravíssimo. A equipe médica tentou entubá-la, mas ela morreu. O caso é investigado Polícia Civil.

• Em 14 de maio, a família de Enzo Gabriel, 1 ano, o levou à UBS de Taguatinga após o menino apresentar dificuldade para respirar. Com estado grave de saúde, Enzo Gabriel foi transferido para a UPA do Recanto das Emas. De lá, o menino seria levado para uma UTI no HMIB. Contudo, o bebê morreu enquanto aguardava o transporte, que demorou mais de 12 horas para chegar à UPA. Enzo Gabriel havia sido diagnosticado com dengue aguda, pneumonia com derrame pleural (acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem os pulmões e o tórax) e estava entubado enquanto aguardava a transferência. O caso é investigado Polícia Civil.

• Em 21 de maio, a bebê Aurora, de 3 dias de vida, morreu devido a complicações no parto. A mãe, Isadora Cristina de Souza Saeta, depois de tentativas dos médicos de induzir o parto por mais de 24h, passou por uma cirurgia cesárea de emergência e a bebê nasceu sem batimentos cardíacos. Aurora passou por reanimação e chegou a ser internada por três dias, mas não resistiu às complicações. O caso é investigado Polícia Civil.