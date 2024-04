Ministério Público denuncia professor por assédio sexual contra alunos do DF

Alto contraste

A+

A-

Professor também ofereceu maconha a estudantes (Renato Araújo/ Agência Brasília/Renato Araújo/ Agência Brasília)

O Ministério Público do Distrito Federal entregou denúncia contra um professor da rede pública de ensino de Brazlândia acusado de assédio sexual contra estudantes. O homem, que está preso, teria constrangido alunos, além de tentar oferecer dinheiro para receber sexo oral de um estudante. Ele é denunciado, também, por oferecer bebidas alcoólicas e maconha para os adolescentes.

Segundo informações, na primeira ocorrência contra o professor, ele teria chamado um aluno de termos pejorativos na frente da turma e oferecido dinheiro para que o adolescente praticasse sexo oral nele. O fato aconteceu na frente de outros dois colegadas da turma da vítima.

Na mesma ocasião, o denunciado chegou a mostrar fotos de mulheres nuas aos menores. Logos após as falas, o professor se sentou ao lado da vítima, que se levantou e foi puxada pelo braço, para se manter sentada ao lado do docente.

Em um segundo episódio, uma aluna menor de idade foi vítima de assédio e recebeu um beijo na mão. A mãe da aluna chegou a ir ao colégio e conversar com a supervisora pedagógica da escola, em novembro do ano passado, contando que a filha não estava frequentando as aulas do professor por estar incomodada com as falas dele em sala de aula.

O professor ainda teria submetido alunos a vexame em um terceiro episódio, quando narrou atos sexuais, exibiu fotos pornográficas, beijou, abraçou e tocou alunos sem o seu consentimento. Em uma quarta oportunidade, o homem chegou a levar adolescente para sua casa, na Vila São José, em Brazlândia, e ofereceu bebidas alcoólicas e maconha para eles.