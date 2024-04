Lula descarta reforma ministerial no momento: ‘Time está jogando do jeito que eu acho que deve’ Declaração foi dada durante café com jornalistas nesta terça (23); presidente cita futebol e diz que técnico não anuncia quem vai tirar

Alto contraste

A+

A-

Lula diz que não pensa em reforma ministerial (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (23) que não tem planos de promover uma reforma ministerial. Segundo ele, “o time está jogando do jeito que eu acho que deve jogar, portanto não existe nenhuma previsão de reforma ministerial na minha cabeça nesse instante. A única coisa que existe na minha cabeça é que esse país tem que dar certo porque o povo brasileiro precisa disso. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que vai acontecer.”

“Vocês sabem que eu gosto muito de citar futebol. Eu não conheço um técnico que ele anuncia, quando o time entra em campo, quem que ele vai tirar. Você não vê. Nem o técnico do Palmeiras, nem o Tite anuncia, escala o time do Flamengo e fala: ‘mas eu vou tirar Fulano e Beltrano’. Não”, declarou.

A declaração foi dada durante café com jornalistas no Palácio do Planalto. Foi o primeiro evento dessa natureza em 2024 e o terceiro do mandato. Durante o programa, Lula disse que pretende realizar mais vezes esse encontro, a cada 30 ou 45 dias.