Pai da primeira-dama Janja morre aos 83 anos no Paraná

Pai de Janja teve falência múltipla de órgãos (José Cruz/Agência Brasil)

Pai da primeira-dama Rosângela da Silva, José Clovis da Silva morreu nesta quarta-feira (10), aos 83 anos, em Curitiba (PR). O sepultamento ocorreu às 12h30 desta quinta-feira (11) no Cemitério e Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré, também no Paraná. Janja havia perdido a mãe, Vani Terezinha da Silva, em 2020, por complicações da Covid-19.

“Venho, através desta, confirmar o falecimento de seu José Clovis da Silva, 83 anos, pai da minha esposa Janja Lula da Silva, na noite de ontem (10), em Curitiba, por falência de múltiplos órgãos. Em respeito a seu Clovis, a Janja e à família, peço que respeitem a privacidade deste momento”, afirmou Lula em nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

A reportagem apurou que a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia está mantida. Durante a manhã, o petista se reuniu com ao menos oito ministros para discutir eventual ampliação de crédito para microempreendedores. No período da tarde, ele vai lançar a pedra fundamental do campus Sol Nascente do IFB (Instituto Federal de Brasília). Depois, se encontra com membros da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior).