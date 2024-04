Lula se reúne com oito ministros para discutir ampliação de crédito para microempreendedores Presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal também participam da reunião, que ocorre no Palácio do Planalto nesta quinta

Alto contraste

A+

A-

Lula se reúne com ministros para discutir crédito para microempreendedores (Ricardo Stuckert/PR - 26/3/24)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã desta quinta-feira (11) com ao menos oito ministros para discutir eventual ampliação de crédito para microempreendedores . A agenda ocorre no Palácio do Planalto, em Brasília, e conta com a participação de dirigentes bancários.

A reunião tem a presença de Geraldo Alckmin (vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência, Família e Combate à Fome), Márcio França (Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).

Os presidentes da Caixa e do Banco do Brasil, Carlos Vieira e Tarciana Medeiros, respectivamente, também participam do encontro, assim como o chefe de gabinete adjunto de informações e apoio à decisão, Sandra Brandão, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, o secretário de política econômica da Fazenda, Guilherme Mello, o diretor-presidente da Emgea, Fernando Pimentel, e o secretário-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Paulo Pereira.

No período da tarde, Lula vai lançar a pedra fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília (IFB). Depois, o presidente se reúne com a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior). O governo está em tratativas com os servidores públicos federais para um eventual aumento salarial . Diversas instituições planejam greve, como a Universidade de Brasília, que decidiu pela medida por tempo indeterminado a partir de 15 de abril.