Lula se reúne com governador do Rio de Janeiro para tratar de obras no estado Cláudio Castro está em Brasília nesta quarta-feira (20) e encontro com o presidente é a única agenda do dia divulgada pelo governo

Governador do Rio de Janeiro se reúne com Lula (Jóedson Alves/ Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para tratar de obras no estado e outros temas. O encontro ocorre na manhã desta quarta-feira (20) no Palácio do Planalto, em Brasília.

A reunião de Castro com Lula é o único compromisso do governador no dia, segundo divulgado pelo Governo do Rio de Janeiro. Está prevista uma coletiva de imprensa do governador após a agenda com o presidente.

O Rio de Janeiro vai receber R$ 342,6 bilhões de investimentos em obras via novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Entre as obras previstas, estão 16 novas plataformas para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural, 11 gasodutos interligados, uma refinaria em Duque de Caxias e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Operação

O Ministério Público do Rio de Janeiro realiza uma operação nesta quarta-feira (20) para prender 19 policiais militares e um policial penal. De acordo com as investigações, eles são acusados de fazer a segurança armada do bicheiro Rogério Costa Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Além dos 20 mandados de prisão pelo crime de organização criminosa, a justiça também expediu mais de 50 mandados de busca e apreensão nas casas dos alvos e em outros endereços. A ação é comandada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e com apoio da Corregedoria Interna da Polícia Militar.