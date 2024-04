Mais de 17 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda De acordo com a Receita Federal, até o momento, 39 dias após o início do prazo, foi entregue 42,3% do total do ano passado

Receita Federal já recebeu mais de 17,5 milhões de declarações do IR Marcello Casal Jr / Agência Brasil (Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Receita Federal recebeu até as 18h30 desta terça-feira (23) 17.438.235 declarações do Imposto de Renda. O prazo para a entrega começou em 15 de março e termina em 31 de maio. Das declarações entregues até o momento, 75,6% são a restituir, 13,9% a pagar, 10,5% sem imposto. De acordo com a Receita, até o momento, 39 dias após o início do prazo, foi entregue 42,3% do total do ano passado. Deste total, 9,4% foi preenchido pelo aplicativo de celular, 78,6% pelo programa de computador disponibilizado pela Receita e 12% online pelo site. O estado de São Paulo lidera em número de declarações enviadas até o momento com 5.390.808. O segundo colocado é Minas Gerais com 1.608.612, seguido do Rio de Janeiro com 1.504.391.

A Receita Federal liberou nesta terça-feira a consulta ao lote residual do IR (Imposto de Renda) do ano passado. Os valores são de 353.348 contribuintes que estavam na malha fina e, agora, tiveram a restituição liberada. No total, a pasta deve pagar mais de R$ 457 milhões para pessoas com prioridade, como idosos acima de 80 anos e não prioritários. Já os pagamentos das restituições deste ano começam a ser feitos no dia 31 de maio, que também é o último dia para a entrega da documentação em 2024.

Para esse lote residual, a Receita afirmou que 5.469 contribuintes são idosos acima de 80 anos e 38.119 contribuintes entre 60 e 79 anos. Além disso, 4.816 contribuintes possuem alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 12.220 contribuintes tem a maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 222.250 contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contemplados ainda 70.474 contribuintes não prioritários.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores de forma simples e rápida pelo Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)