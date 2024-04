Metrô do DF vai funcionar com horário estendido no dia do Enem dos Concursos Transporte vai funcionar de 6h às 20h no domingo da prova

Mais de 260 mil inscrições são do DF (Tony Oliveira/Tony Oliveira/ Agência Brasília - 07.04.2021)

O Metrô-DF vai funcionar com horário estendido no dia do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) , conhecido como Enem dos Concursos, em 5 de maio, um domingo. O transporte começa a funcionar às 6h, uma hora mais cedo, e se encerra às 20h, uma hora mais tarde que o normal. Mais de 260 mil inscrições foram feitas no DF para o concurso, sendo mais de 2,65 milhões no país.

A empresa informa ainda que todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque dentro do horário estendido de funcionamento. A ampliação foi um pedido do deputado distrital Max Maciel (Psol) por ofício enviado à Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade).

A Secretaria afirma que a programação dos ônibus no dia da prova ainda não está disponível, mas será publicada em breve.

Além do dia 5, o Metrô também ampliou o funcionamento das atividades em 1º de maio, feriado do Dia Mundial do Trabalho, que vai funcionar de 7h30 às 19h.

Locais de prova

Os candidatos que se inscreveram no CNU vão poder acessar os locais de prova a partir das 10h desta quinta-feira (25). O documento estará disponível na Área do Candidato, mesma página que a pessoa utilizou para fazer a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Além do local, o cartão de confirmação ainda conta com outras informações, como o número de inscrição ou registros de atendimento especializado caso seja necessário. As provas acontecem no dia 5 de maio, em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino.