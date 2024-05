Ministério da Agricultura prepara MP para compra de até 1 milhão de tonelada de arroz

Alto contraste

A+

A-

Fávaro participou de reunião da sala de situação sobre o RS (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 14.3.2024)

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou nesta terça-feira (7) que a pasta prepara uma medida provisória para compra pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), por meio de leilão, de até 1 milhão de tonelada de arroz. A preocupação do governo federal com o abastecimento do item é decorrente das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul , estado responsável por 70% do arroz consumido no Brasil. O objetivo da compra é evitar desabastecimento e especulação.

A ideia inicial do Executivo é fazer um leilão para aquisição de 200 mil toneladas e, conforme o mercado for retornando à normalidade, avaliar a necessidade de novas compras. A fala de Fávaro foi dada no Palácio do Planalto, depois de reunião da sala de situação criada para acompanhar a situação no RS. O número de mortos no estado chega a 95 .

“Este momento ainda é de resgate de vítimas. A estrutura tem dee ser usada nisso”, esclareceu. “O governo não pensa em concorrer com os produtores de arroz, mas temos que compreender que o RS tem 70% da produção de arroz do Brasil. A segunda medida mais importante, discutida de ontem para hoje, foi a questão de importação de arroz”, destacou Fávaro.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Luce Costa/Arte R7

“O leilão deve ser competitivo para o Mercosul. Deve vir da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Não estamos fazendo nada excepcional, o Brasil já importa arroz”, completou. O R7 apurou que o governo federal também estuda importar o produto da Venezuela .

Publicidade

Fávaro calcula que a expectativa de perda de arroz diz respeito aos grãos que ainda estão nas lavouras — cerca de 1,6 milhão de toneladas, do total de 7 a 8 milhões de toneladas produzidas no Rio Grande do Sul. “Ainda não se sabe quanto foi perdido nos armazéns”, acrescentou.

“No fim do ano passado, tivemos alta na entressafra de arroz. A safra era boa e mais de 70% foi colhido. O problema é que teremos perdas nas roças e também nos silos [armazéns]. Além disso, tem a dificuldade logística de retirar o produto do RS”, ponderou Fávaro.

Publicidade

Segundo o ministro, agricultores do Rio Grande do Sul pediram a prorrogação, por 90 dias, de todos os débitos do setor. Essa iniciativa, porém, depende de decisão do CMN (Conselho Monetário Nacional). “A ministra Simone Tebet [do Planejamento e Orçamento] vai encaminhar esse voto em reunião extraordinária do CMN”, afirmou Fávaro, que se reuniu com representantes do setor nesta terça (7) e deve se encontrar também com cooperativas para reunir as demandas.





Publicidade