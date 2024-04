Ministra da Saúde diz que pasta trabalha para universalizar o Samu até 2026 Segundo Nísia Trindade, com a primeira etapa do PAC, neste ano entrarão em operação ‘537 novas ambulâncias e 14 novas Centrais’

Nísia Trindade anuncia investimentos no Samu Reprodução / Redes Sociais - 28.4.2024

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, usou as redes sociais neste domingo (28) para anunciar que a pasta pretende universalizar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até 2026. “Há 20 anos, o presidente @LulaOficial criava o #Samu, um serviço essencial para salvar vidas, indo até as pessoas que precisam. Muitos fizeram parte dessa história, ajudando a ampliar o serviço. Levamos adiante o legado, e trabalhamos para universalizar o Samu até 2026″, escreveu Nísia.

Segundo a ministra, com a primeira etapa do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), serão, ainda em 2024, “537 novas ambulâncias e 14 novas Centrais”. “Com essa etapa do #PAC, vamos passar de 90% de cobertura”, comemorou. Ainda de acordo com Nísia, o ministério aumentou em 30% o custeio do Samu em 2023. “No ano passado, retomamos os investimentos após anos de abandono. Aumentamos o custeio, congelado havia 10 anos, em 30%”, afirmou.

A cobertura do Samu para 100% da população até o final de 2026 foi incluída como meta no novo PAC. O programa tem previsão de investimentos de R$ 31 bilhões em Saúde. O governo afirma que investe em expansão das redes de atenção primária e especializada de saúde, fortalecimento da saúde digital, preparação para emergências sanitárias e aumento da capacidade produtiva nacional de fármacos, biofármacos, vacinas e hemoderivados.

share Segundo o Executivo, o novo PAC investe para universalizar a conectividade em 138 mil escolas públicas do ensino básico e conectar 24 mil unidades básicas de saúde. As ações ampliam o uso da internet para que professores, alunos e profissionais de saúde utilizem as tecnologias digitais

O ministério da Saúde publicou na quarta-feira (24) uma portaria que destina R$1,1 bilhão para a construção de 500 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dentro do Novo PAC. De acordo com a pasta, a meta é aprovar e habilitar 1.800 propostas de UBS selecionadas pelo programa até a última semana de maio.

Segundo Nísia Trindade, a portaria do Novo PAC Saúde visa a retomada da saúde da família. “Representa mais postinhos de saúde com mais equipes de Saúde da Família, que é onde o acolhimento do SUS mais acontece em todo o país”, diz a ministra em nota divulgada pelo ministério. A expectativa do ministério é de que o empenho dos recursos do Novo PAC Saúde para todas as 2.125 obras e os 937 equipamentos, de todas as modalidades previstas, esteja pronto até 30 de junho e que os primeiros repasses sejam feitos até o fim de 2024.





