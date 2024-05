Brasília |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

MPC questiona falta de alimentos para sonda e de medicamentos de alto custo no DF Órgão avalia que não há falta de recursos, mas problemas de gestão na Saúde ; representações foram feitas após denúncias de pacientes

Falta medicamentos em farmácias de alto custo do DF (Gabriel Jabur/Agência Brasília - 29.05.201)

O Ministério Público de Contas do Distrito Federal questionou a Secretaria de Saúde sobre a falta de alimentos usados em sondas para pacientes com dificuldade para mastigar e engolir. O órgão protocolou representação após identificar a falta das fórmulas para pacientes cadastrados no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar.

A dieta é administrada em uma sonda colocada pelo nariz ou diretamente ligada ao estômago, ou intestino do paciente. A denúncia aponta que a Saúde não tem estoques de alguns desses produtos, como a fórmula padrão para nutrição enteral e oral e o módulo de proteínas para nutrição enteral e oral.

Segundo o Ministério Público de Contas, a Secretaria confirmou o desabastecimento e disse que não há produtos equivalentes ou substitutos para os complementos em falta. Segundo a pasta, a sugestão da Gerência de Serviços de Nutrição é que os nutricionistas da rede verifiquem a possibilidade de prescrição de suplementos nutricionais líquidos ou outra fórmula em pó para os pacientes.

O Ministério também apresentou outra representação devido à falta de medicamentos nas farmácias de alto custo, após denúncias de pacientes. O MPCDF destaca que a falta desses medicamentos pode resultar na piora do estado de saúde dos pacientes, ou até mesmo a morte deles.

“Além de gerar indenizações para o Estado, custos com judicializações e aquisição desses medicamentos a valores muito mais altos do que os adquiridos em processos regulares de compras”, afirma.

Na avaliação do órgão, não há falta de recursos, mas problemas de gestão e nos processos de compra dos medicamentos.

O R7 questionou a Secretaria de Saúde sobre as representações, mas até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.